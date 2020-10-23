Комплектации Skoda Kodiaq и технические характеристики 2020
Шкода Кодиак на сегодня один из немногих кто обладает большими размерами, именно поэтому данному автомобилю нет равных. Медведь как его называют, пришел на российский рынок в 2016 году и за такой маленькой срок уже вошел в топ продаваемых автомобилей. Автомобиль составляет 4697 мм в длину, 1882 мм в ширину и в высоту 1676 мм. Колесная база медведя Шкода Кодиак составляет 2791, клиренс 194 мм в бензиновой версии и 188 мм в дизельной. Салон и багажник действительно очень большие, что дает особый комфорт этому автомобилю. Багажное отделение не оставит вас равнодушным, объем составляет 720/2065 л в 5-местой модификации, как в 7-местной он составляет 270/630/2005 л. Давайте потихоньку переходить к комплектациям и ценам на автомобиль, которые представлены ниже.
Комплектации автомобиля российской сборки и цены
|Комплектация
|1.4 TSI (125 л.с.) 2WD MT6
|1.4 TSI (150 л.с.) 2WD DSG6
|1.4 TSI (150 л.с.) 4WD МТ6
|1.4 TSI (150 л.с.) 4WD DSG6
|2.0 TSI (180 л.с.) 4WD DSG7
|2.0 TDI (150 л.с.) 4WD DSG7
|Active
|1 634 000 руб.
|1 834 000 руб.
|1 969 000 руб.
|2 009 000 руб.
|—
|—
|Ambition
|1 918 000 руб.
|2 043 000 руб.
|2 093 000 руб.
|2 133 000 руб.
|2 316 000 руб.
|2 250 000 руб.
|Style
|—
|2 232 000 руб.
|2 281 000 руб.
|2 322 000 руб.
|2 505 000 руб.
|2 439 000 руб.
Автомобиль представлен в двух версиях двигателей, бензиновый и дизельный. Бензинового три варианта: 1,4 литра, мощностью 125 л.с.; 1,4 литра но уже мощностью 150 лошадей и 2,0 литра, 180 л.с. Дизельных два варианта: 2-х литровый — 150 л.с. и 2-х литровый, 190 л.с.
Технические данные бензиновых двигателей 5-местоной версии
|Двигатель
|1.4 TSI
|1.4 TSI ACT 4×4
|1.4 TSI ACT DSG
|1.4 TSI 4×4 DSG
|2.0 TSI 4×4 DSG
|Объем (см3)
|1395
|1395
|1395
|1395
|1984
|Цилиндры / клапаны
|4/4
|4/4
|4/4
|4/4
|4/4
|Мощность (л.с.)
|125
|150
|150
|150
|180
|Крутящий момент (Нм/мин)
|200 / 1400-4000
|250 / 1500-3500
|250 / 1500-3500
|250 / 1500-3500
|320 / 1400-3940
|Коробка передач
|МКПП-6
|МКПП-6
|DSG-6
|DSG-6
|DSG-7
|Максимальная скорость (км/ч)
|190 (189*)
|197
|198 (197*)
|194 (193*)
|206 (205*)
|Ускорение 0-100 км/ч (с)
|10.7 (10.9*)
|9.8 (9.9*)
|9.4 (9.4*)
|9.7 (9.9*)
|7.8 (8.0*)
|Расход топлива (л/100 км)
|6.0
|6.8
|6.1
|7.1
|7.3
|Снаряженная масса (кг)
|1527 (1570*)
|1615 (1653*)
|1551 (1594*)
|1625 (1662*)
|1707 (1744*)
|Максимальный вес (кг)*
|1600
|2000
|1800
|2000
|2200 (2000)
Технические данные дизельных двигателей 7-местной версии
|Двигатель
|2.0 TDI DSG
|2.0 TDI 4×4
|2.0 TDI DSG 4×4
|2.0 TDI DSG 4×4
|Объем (см3)
|1968
|1968
|1968
|1968
|Цилиндры / клапаны
|4/4
|4/4
|4/4
|4/4
|Мощность (л.с.)
|150
|150
|150
|190
|Крутящий момент (Нм/мин)
|340 / 1750-3000
|340 / 1750-3000
|340 / 1750-3000
|400 / 1750-3250
|Коробка передач
|DSG-6
|МКПП-6
|DSG-7
|DSG-7
|Максимальная скорость (км/ч)
|199 (198*)
|196 (195*)
|194 (192*)
|210 (209*)
|Ускорение 0-100 км/ч (с)
|9.9 (9.8*)
|9.6 (9.8*)
|10.0 (10.2*)
|8.6 (8.8*)
|Расход топлива (л/100 км)
|5.0
|5.3
|5.6
|5.7
|Снаряженная масса (кг)
|1677 (1714*)
|1714 (1751*)
|1752 (1789*)
|1761 (1798*)
|Максимальный вес (кг)*
|2000
|2000 (-)
|2500 (2000*)
|2500 (2000*)
Палитра цветов Skoda Kodiaq
На сегодняшний день на рынке представлено не малое количество расцветок. 14 разных цветов с довольно интересными названиями, состоящие из двух слов, которые четко подчеркивают его характер и внешний вид.
Как владелец Шкоды Кодиак скажу что машина реально хорошая, приобрел 03 июня, пока как говорят полет нормальный. Пока все радует. Большой, безопасный семейный автомобиль.