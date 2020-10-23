Комплектации Skoda Kodiaq и технические характеристики 2020

Шкода Кодиак на сегодня один из немногих кто обладает большими размерами, именно поэтому данному автомобилю нет равных. Медведь как его называют, пришел на российский рынок в 2016 году и за такой маленькой срок уже вошел в топ продаваемых автомобилей. Автомобиль составляет 4697 мм в длину, 1882 мм в ширину и в высоту 1676 мм. Колесная база медведя Шкода Кодиак составляет 2791, клиренс 194 мм в бензиновой версии и 188 мм в дизельной. Салон и багажник действительно очень большие, что дает особый комфорт этому автомобилю. Багажное отделение не оставит вас равнодушным, объем составляет 720/2065 л в 5-местой модификации, как в 7-местной он составляет 270/630/2005 л. Давайте потихоньку переходить к комплектациям и ценам на автомобиль, которые представлены ниже.

Комплектации автомобиля российской сборки и цены

Комплектация 1.4 TSI (125 л.с.) 2WD MT6 1.4 TSI (150 л.с.) 2WD DSG6 1.4 TSI (150 л.с.) 4WD МТ6 1.4 TSI (150 л.с.) 4WD DSG6 2.0 TSI (180 л.с.) 4WD DSG7 2.0 TDI (150 л.с.) 4WD DSG7 Active 1 634 000 руб. 1 834 000 руб. 1 969 000 руб. 2 009 000 руб. — — Ambition 1 918 000 руб. 2 043 000 руб. 2 093 000 руб. 2 133 000 руб. 2 316 000 руб. 2 250 000 руб. Style — 2 232 000 руб. 2 281 000 руб. 2 322 000 руб. 2 505 000 руб. 2 439 000 руб. Прайс-лист действителен с 01 сентября 2020. Полную актуальную информацию о ценах и комплектациях можно получить в дилерских центрах ŠKODA в России.

Автомобиль представлен в двух версиях двигателей, бензиновый и дизельный. Бензинового три варианта: 1,4 литра, мощностью 125 л.с.; 1,4 литра но уже мощностью 150 лошадей и 2,0 литра, 180 л.с. Дизельных два варианта: 2-х литровый — 150 л.с. и 2-х литровый, 190 л.с.

Технические данные бензиновых двигателей 5-местоной версии

Двигатель 1.4 TSI 1.4 TSI ACT 4×4 1.4 TSI ACT DSG 1.4 TSI 4×4 DSG 2.0 TSI 4×4 DSG Объем (см3) 1395 1395 1395 1395 1984 Цилиндры / клапаны 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Мощность (л.с.) 125 150 150 150 180 Крутящий момент (Нм/мин) 200 / 1400-4000 250 / 1500-3500 250 / 1500-3500 250 / 1500-3500 320 / 1400-3940 Коробка передач МКПП-6 МКПП-6 DSG-6 DSG-6 DSG-7 Максимальная скорость (км/ч) 190 (189*) 197 198 (197*) 194 (193*) 206 (205*) Ускорение 0-100 км/ч (с) 10.7 (10.9*) 9.8 (9.9*) 9.4 (9.4*) 9.7 (9.9*) 7.8 (8.0*) Расход топлива (л/100 км) 6.0 6.8 6.1 7.1 7.3 Снаряженная масса (кг) 1527 (1570*) 1615 (1653*) 1551 (1594*) 1625 (1662*) 1707 (1744*) Максимальный вес (кг)* 1600 2000 1800 2000 2200 (2000)

Технические данные дизельных двигателей 7-местной версии

Двигатель 2.0 TDI DSG 2.0 TDI 4×4 2.0 TDI DSG 4×4 2.0 TDI DSG 4×4 Объем (см3) 1968 1968 1968 1968 Цилиндры / клапаны 4/4 4/4 4/4 4/4 Мощность (л.с.) 150 150 150 190 Крутящий момент (Нм/мин) 340 / 1750-3000 340 / 1750-3000 340 / 1750-3000 400 / 1750-3250 Коробка передач DSG-6 МКПП-6 DSG-7 DSG-7 Максимальная скорость (км/ч) 199 (198*) 196 (195*) 194 (192*) 210 (209*) Ускорение 0-100 км/ч (с) 9.9 (9.8*) 9.6 (9.8*) 10.0 (10.2*) 8.6 (8.8*) Расход топлива (л/100 км) 5.0 5.3 5.6 5.7 Снаряженная масса (кг) 1677 (1714*) 1714 (1751*) 1752 (1789*) 1761 (1798*) Максимальный вес (кг)* 2000 2000 (-) 2500 (2000*) 2500 (2000*)

Палитра цветов Skoda Kodiaq

На сегодняшний день на рынке представлено не малое количество расцветок. 14 разных цветов с довольно интересными названиями, состоящие из двух слов, которые четко подчеркивают его характер и внешний вид.

Moon White – Белая Луна Lava Blue – Синяя Лава Magnetic Brown – Коричневый Магнетик

Mato Brown – Матовый Коричневый Black Magic — Черная Магия Cappuccino Beige – Каппучино Бежевый

Brilliant Silver — Бриллиантовый Серебряный Corrida Red – Красная Коррида Candy White – Белый Леденец

Quartz Grey – Серый Кварцевый Laser White – Лазерный Белый Jungle Green – Зеленые Джунгли