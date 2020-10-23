Комплектации Skoda Kodiaq и технические характеристики 2020

Шкода Кодиак на сегодня один из немногих кто обладает большими размерами, именно поэтому данному автомобилю нет равных. Медведь как его называют, пришел на российский рынок в 2016 году и за такой маленькой срок уже вошел в топ продаваемых автомобилей. Автомобиль составляет 4697 мм в длину, 1882 мм в ширину и в высоту 1676 мм. Колесная база медведя Шкода Кодиак составляет 2791, клиренс 194 мм в бензиновой версии и 188 мм в дизельной. Салон и багажник действительно очень большие, что дает особый комфорт этому автомобилю. Багажное отделение не оставит вас равнодушным, объем составляет 720/2065 л в 5-местой модификации, как в 7-местной он составляет 270/630/2005 л. Давайте потихоньку переходить к комплектациям и ценам на автомобиль, которые представлены ниже.

Комплектации автомобиля российской сборки и цены

Комплектация1.4 TSI (125 л.с.) 2WD MT61.4 TSI (150 л.с.) 2WD DSG61.4 TSI (150 л.с.) 4WD МТ61.4 TSI (150 л.с.) 4WD DSG62.0 TSI (180 л.с.) 4WD DSG72.0 TDI (150 л.с.) 4WD DSG7
Active1 634 000 руб.1 834 000 руб.1 969 000 руб.2 009 000 руб.
Ambition1 918 000 руб.2 043 000 руб.2 093 000 руб.2 133 000 руб.2 316 000 руб.2 250 000 руб.
Style2 232 000 руб.2 281 000 руб.2 322 000 руб.2 505 000 руб.2 439 000 руб.
Прайс-лист действителен с 01 сентября 2020. Полную актуальную информацию о ценах и комплектациях можно получить в дилерских центрах ŠKODA в России.

Автомобиль представлен в двух версиях двигателей, бензиновый и дизельный. Бензинового три варианта: 1,4 литра, мощностью 125 л.с.; 1,4 литра но уже мощностью 150 лошадей и 2,0 литра, 180 л.с. Дизельных два варианта: 2-х литровый — 150 л.с. и 2-х литровый, 190 л.с.

Технические данные бензиновых двигателей 5-местоной версии

Двигатель1.4 TSI1.4 TSI ACT 4×41.4 TSI ACT DSG1.4 TSI 4×4 DSG2.0 TSI 4×4 DSG
Объем (см3)13951395139513951984
Цилиндры / клапаны4/44/44/44/44/4
Мощность (л.с.)125150150150180
Крутящий момент (Нм/мин)200 / 1400-4000250 / 1500-3500250 / 1500-3500250 / 1500-3500320 / 1400-3940
Коробка передачМКПП-6МКПП-6DSG-6DSG-6DSG-7
Максимальная скорость (км/ч)190 (189*)197198 (197*)194 (193*)206 (205*)
Ускорение 0-100 км/ч (с)10.7 (10.9*)9.8 (9.9*)9.4 (9.4*)9.7 (9.9*)7.8 (8.0*)
Расход топлива (л/100 км)6.06.86.17.17.3
Снаряженная масса (кг)1527 (1570*)1615 (1653*)1551 (1594*)1625 (1662*)1707 (1744*)
Максимальный вес (кг)*16002000180020002200 (2000)

Технические данные дизельных двигателей 7-местной версии

Двигатель2.0 TDI DSG2.0 TDI 4×42.0 TDI DSG 4×42.0 TDI DSG 4×4
Объем (см3)1968196819681968
Цилиндры / клапаны4/44/44/44/4
Мощность (л.с.)150150150190
Крутящий момент (Нм/мин)340 / 1750-3000340 / 1750-3000340 / 1750-3000400 / 1750-3250
Коробка передачDSG-6МКПП-6DSG-7DSG-7
Максимальная скорость (км/ч)199 (198*)196 (195*)194 (192*)210 (209*)
Ускорение 0-100 км/ч (с)9.9 (9.8*)9.6 (9.8*)10.0 (10.2*)8.6 (8.8*)
Расход топлива (л/100 км)5.05.35.65.7
Снаряженная масса (кг)1677 (1714*)1714 (1751*)1752 (1789*)1761 (1798*)
Максимальный вес (кг)*20002000 (-)2500 (2000*)2500 (2000*)

Палитра цветов Skoda Kodiaq

На сегодняшний день на рынке представлено не малое количество расцветок. 14 разных цветов с довольно интересными названиями, состоящие из двух слов, которые четко подчеркивают его характер и внешний вид.

Moon White – Белая Луна
Lava Blue – Синяя Лава
Magnetic Brown – Коричневый Магнетик
Mato Brown – Матовый Коричневый
Black Magic — Черная Магия
Cappuccino Beige – Каппучино Бежевый
Brilliant Silver — Бриллиантовый Серебряный
Corrida Red – Красная Коррида
Candy White – Белый Леденец
Quartz Grey – Серый Кварцевый
Laser White – Лазерный Белый
Jungle Green – Зеленые Джунгли
Pacific Blue – Тихий Синий
Business Grey – Бизнес Серый
  • Никита
    24.10.2020 в 00:36
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    Как владелец Шкоды Кодиак скажу что машина реально хорошая, приобрел 03 июня, пока как говорят полет нормальный. Пока все радует. Большой, безопасный семейный автомобиль.

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